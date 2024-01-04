Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yeni pistinde şüphe: CHP'li Karasu Meclis gündemine taşıdı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Türkiye’nin en fazla hava ve yolcu trafiğine sahip havalimanlarının başında gelen İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nın 2’nci pistinin eksikliklerine rağmen açıldığına ilişkin iddiaları gündeme getirdi. Karasu, İbrahim Çeçen Holding’in (IC Holding), Havalimanı terminal işletmesine ortak olmasına ilişkin resmi açıklama yapılmadığını hatırlattı ve “Hisse satışı ile 2’nci pistin eksikliklerine rağmen acele ile bitirilmesi arasında bir ilişki var mı? MAHB yöneticilerine kapalı kapılar ardında ‘Ya dediğimiz ortağı alırsınız, ya da 2’nci pist hiç bitmez’ denildiği iddiası doğru mudur?” diye sordu.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 9 yıl 4 ay 20 gün süren inşaat çalışmalarının ardından Aralık ayı sonunda hizmete açılan yeni pistin pek çok eksikliğine karşın hizmete alındığı iddia edildi. Yeni pistin elektronik sistemleri tamamlanmadan, hava trafiğini emniyetini tehlikeye atacak şekilde hizmete alındığı iddia edilirken, pistin mevcut apronlara bağlayan taksi yollarının da karmaşık ve kullanışsız olduğu ve pisti aprona doğrudan bağlayan tek hızlı çıkışın kaçırılması halinde önemli sorunların yaşanacağı belirtildi. Pistte görev alan hava trafik kontrolörlerine de pistin açılından sadece 48 saat önce eğitimler verildiği öne sürüldü.

PİSTİN AÇILIŞINI KİM ONAYLADI?

Pistin hizmete açılacağı günlerde Havalimanının terminal işletmesine IC İbrahim Çeçen Yatırım Holding AŞ’nin ortak olduğuna dair iddiaların gündeme geldiğini de hatırlatan Karasu, 2’nci pistteki iddialar ve hisse satışına ilişkin kamuoyuna herhangi bir açıklama yapılmamasını Meclis gündemine getirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması talebiyle soru önergesi hazırlayan Karasu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “kardeşim” dediği İbrahim Çeçen’in sahibi olduğu bu holdingin Kütahya Zafer Havalimanı’nın işletme hakkını da 2044’e kadar elinde bulundurduğunu hatırlattı. Karasu, “İC Holding ile Malaysia Airports Holdings Berhad (MAHB) ile birlikte %50-%50 bir ortaklık ile havalimanını işleteceği kamuoyuna yansıdı. Ancak, henüz bir açıklama yapılmadı. Bu hisse satışı oranı doğru mu, doğru ise satış kim olur verdi, kaç liraya gerçekleşti?” diye soran Karasu, “Sabiha Gökçen hisse satışı ile 2’nci pistin eksikliklerine rağmen acele ile bitirilmesi arasında bir ilişki var mıdır? MAHB yöneticilerine kapalı kapılar ardında ‘Ya dediğimiz ortağı alırsınız, ya da 2’nci pist hiç bitmez’ denildiği iddiası doğru mudur?” diye sordu. Karasu, Sabiha Gökçen’deki yeni terminal yapımının Malezyalılara verileceği iddiasının da açıklanmasını istedi.

'PİST EKSİKLİKLERLE Mİ AÇILDI?'

9 yıldan sonra açılışı yapılan 2’nci pistin eksikliklerine rağmen hizmete açıldığını ve çalışmaya devam ettiğine dair iddiaları da Meclis gündemine getiren Karasu’nun soruları özetle şöyle:

· 2’nci pistin sadece iniş, diğer pistin kalkış olarak planlanmasının temel gerekçesi nedir?

· Yeni pistin elektronik sistemleri tamamlanmadan, hava trafiğini emniyetini tehlikeye atacak şekilde hizmete alındığı iddiası doğru mudur?

· Pist için, hava trafik kontrolörlerine eğitim verilmiş midir? Eğitimlerin, pistin açılışından 48 saat önce verildiği iddiası doğru mudur?

· Piste dair hiçbir simülasyon çalışması hazırlanmadığı doğru mudur? Doğru ise bu durumda kontrolörleri çalışmaya zorlamak, yeni bir felakete davetiye çıkarmak değil midir? Yaşanması muhtemel bir hava hadisesinde kontrolörlerin bilinmezliğe sürüklenmesinin, yeterli bilgi ve dokümana sahip olmamalarının bedelini kim ya da kimler ödeyecektir?

· EFS ve ATIS sistemlerinin yeni pist için oluşturulan TWR-2 pozisyonuyla uyumsuz olduğu doğru mudur? Personelden hava trafiğini kontrol etmesinin yanında, yazılım hatalarıyla boğuşması mı beklenmektedir? Bu durumun hava trafiğinde oluşturacağı risklerden kim ya da kimler sorumludur?

· MLAT antenlerinin kurulamaması nedeniyle yer radarının, yeni yapılan pist ve taksi yollarında çalışmadığı iddiası doğru mudur? Doğru ise bu durumun yol açacağı sorunlar nasıl giderilecektir?

Yeni pisti mevcut apronlara bağlayan taksi yollarının karmaşık ve kullanışsız olduğu iddiası doğru mudur? Pisti aprona doğrudan bağlayan tek hızlı çıkışın kaçırılması halinde önemli sorunların yaşanacağı iddiası doğru mudur? Yolların bu yapısı hava trafiği kalitesini etkilemeyecek midir?