Sabiha Gökçen Havalimanı Yakınında Yangın! Ekipler Seferber Oldu

İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Ramazanoğlu Mahallesi'nde, Sabiha Gökçen Havalimanı yakınında paletlerin olduğu belirtilen bir fabrikada saat 19.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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Kaynak: İHA