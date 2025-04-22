Sabiha Gökçen Havalimanı Yakınında Yangın! Ekipler Seferber Oldu

Pendik’te bir iş yerinde yangın çıktı, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

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İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Ramazanoğlu Mahallesi'nde, Sabiha Gökçen Havalimanı yakınında paletlerin olduğu belirtilen bir fabrikada saat 19.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: İHA

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