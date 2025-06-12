Karadeniz Holding 50 Milyon Dolar İçin Son Kararını Verdi

KÜBA İDDİALARI YALANLANMIŞTI, SIRA SİERRA LEONE’YE GELDİ

Daha önce benzer bir tartışma Küba’da gündeme gelmiş, Karpowership’in Süheyla Sultan isimli gemisinin ülkeden ayrılacağı iddiaları kamuoyunda paniğe yol açmıştı. Ancak söz konusu iddialar hem Küba yönetimi hem de Karadeniz Holding tarafından yalanlanmıştı.