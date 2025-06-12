Karadeniz Holding 50 Milyon Dolar İçin Son Kararını Verdi
Elektrik ihtiyacını Karadeniz Holding’e ait yüzer santral gemileriyle karşılayan Sierra Leone, şirkete olan 50 milyon dolarlık borcunu ödeyemeyince enerji krizine sürüklendi. Karadeniz Holding’in alt markası olan Karpowership, borç ödenmediği takdirde ülkenin başkenti Freetown’a sağlanan elektriğin 12 Haziran gece yarısı itibarıyla kesileceğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Kesinti sonrası sadece hastaneler ve acil hizmet birimlerine 6 megavatlık enerji tedarik edileceği belirtildi. Şehir genelinde kamu hizmetleri dışındaki tüm bölgeler karanlığa gömülecek.
KÜBA İDDİALARI YALANLANMIŞTI, SIRA SİERRA LEONE’YE GELDİ
Daha önce benzer bir tartışma Küba’da gündeme gelmiş, Karpowership’in Süheyla Sultan isimli gemisinin ülkeden ayrılacağı iddiaları kamuoyunda paniğe yol açmıştı. Ancak söz konusu iddialar hem Küba yönetimi hem de Karadeniz Holding tarafından yalanlanmıştı.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ: GÖRÜŞMELER BAŞARISIZ OLDU
Sierra Leone Hükümet Sözcüsü Kandeh Yumkella, yaşanan gelişmeleri doğrulayarak enerji sağlayıcısı ile yapılan görüşmelerin sonuç vermediğini açıkladı. Yumkella, hükümetin olası kesintinin etkilerini azaltmak için çeşitli tedbirler aldığını da belirtti.
FREETOWN BELEDİYESİNDEN VATANDAŞA UYARI
Freetown Belediye Başkanı Yvonne Aki-Sawyerr, yaklaşan kesintinin şehirdeki günlük yaşamı ve ekonomik faaliyetleri olumsuz etkileyeceğini vurguladı. Başkan Aki-Sawyerr, özellikle dar gelirli aileler ile küçük işletmelerin ciddi mağduriyet yaşayabileceği uyarısında bulundu.