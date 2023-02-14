Rusya, depremzedelere 36 ton insani yardım gönderdi

Rusya’dan, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin mağdurlarına destek amacıyla 36 ton insani yardım gönderildi.

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Rusya, depremzedelere 36 ton insani yardım gönderdi

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, insani yardım taşıyan "IL-76" model uçağın Türkiye’ye gittiği belirtildi.

Uçağın toplam 36 ton insani yardım taşıdığı aktarılan açıklamada, sobaların ve her biri 30 kişilik 100’den fazla kışlık çadırın bulunduğu yardımların yakın zamanda Malatya’ya ulaştırılacağı kaydedildi.

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Kaynak: AA

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