Gözaltında işkenceyle ölüm iddiası: Savcılık iki ayrı soruşturma başlattı

'Yağmacı' olduğu iddiasıyla gözaltına alınıp götürüldüğü karakolda şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Ahmet Güreşçi'nin ölümüyle ilgili savcılık işkence soruşturması başlattı.

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Gözaltında işkenceyle ölüm iddiası: Savcılık iki ayrı soruşturma başlattı

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6'lık iki depremden sonra yıkılan ve hasar gören binalarda yağmacılık yapıldığı iddiası, afet gündeminde en çok konuşulan konuların başında geliyor.

Sabri ve Ahmet Güreşçi isimli kardeşler de, depremden bir gün sonra 7 Şubat'ta bir tekel büfesini yağmaladıkları iddiasıyla 11 Şubat'ta Hatay'ın Altınözü ilçesindeki evlerinden gözaltına alındı.

Gazete Duvar'dan Can Bursalı'nın haberine göre, Altınözü Jandarma Karakolu'na götürülen iki kardeşten Ahmet Güreşçi, 12 Şubat'ta şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Sabri Güreşçi'nin ise vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar ve yaralanmalar oluştu.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Hayatını kaybeden Ahmet Güreşçi'nin yapılan ön otopsisinde, burnunda kırık, çeşitli yerlerinde darp izleri olduğu ve beyninde kanamaya rastlandığı belirlendi. Şüpheli ölümün ardından, savcılık o sırada karakolda bulunduğu belirlenen Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları hakkında soruşturma başlattı.

İKİ AYRI İŞKENCE DOSYASI

Ahmet Güreşçi'nin kesin ölüm nedeni Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki inceleme sonucunda belirlenecek. Ancak ailesi ve olayı takip eden Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi avukatlar, işkenceyle hayatını kaybettiğinden şüpheleniyor.

Savcılık da, Ahmet Güreşçi'nin hayatını kaybetmesi ve kardeşi Sabri Güreşçi'nin ağır yaralanmasıyla ilgili iki ayrı işkence ve kötü muamele dosyası açtı.

Ayrıca jandarma karakolunda hayatını kaybeden Ahmet Güreşçi, yakınları ve ailesi tarafından dün defnedildi. Kardeşi Sabri Güreşçi'nin hastanedeki tedavisi ve tetkikleri sürüyor.

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