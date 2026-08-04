'Rüşvet' Soruşturması Tamamlandı: Özgür Özel ile Veli Ağbaba Hakkında Fezleke

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ile CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında yürüttüğü soruşturmaları tamamladı. Başsavcılığın açıklamasına göre, Özgür Özel hakkında 'zincirleme şekilde rüşvet almak' suçundan yürütülen soruşturmada, 2024 yerel seçimleri öncesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı sürecinde Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'ten, ayrıca CHP kurultayı sürecinde Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'dan farklı tarihlerde menfaat temin ettiği iddia edildi. Bu gerekçeyle Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke düzenlenerek Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

HANGİ SUÇLAMALAR YÖNELTİLİYOR?

Veli Ağbaba hakkında hazırlanan fezlekede ise, Özgür Özel'in talimatıyla Mustafa Gökhan Böcek'ten menfaat temin ettiği, Çankaya Belediyesi'ndeki bir ihaleyle bağlantılı olarak maddi çıkar sağladığı ve 2024 yerel seçimleri öncesinde İzmir ve çevresindeki bazı belediye ve meclis üyelerinden maddi menfaat temin ettiği iddialarına yer verildi. Başsavcılık, her iki milletvekili hakkında Anayasa'nın 83. maddesi uyarınca dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezlekelerin Adalet Bakanlığı'na gönderildiğini açıkladı.

Kaynak: DHA