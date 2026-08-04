Çanakkale'de Yangın Alarmı: Alevler Ormana Sıçradı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Alevleri kontrol altına almak için bölgeye sevk edilen ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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Yangın, saat 19.40 sıralarında Ezine ilçesi Gökçebayır mevkisinde otluk bölgede çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor.

Yangına, 2 uçak, 2 helikopter, 20 arazöz, 5 su tankeri, 1 dozer, 1 treyler, 2 itfaiye aracı ve 131 personelle müdahale ediliyor.

Kaynak: AA-DHA

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Çanakkale Orman yangınları
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