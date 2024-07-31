RTÜK'ten Üç Platforma 'Sosis Partisi' ve 'Climax' Yaptırımı

RTÜK; Netflix, MUBİ ve BLU TV’ye yaptırım uygulandığını açıkladı. Netflix'e uygulanan yaptırıma 'Sosis Partisi'; BLU TV ve MUBI’ye uygulanan yaptırıma ise Fransa ve Belçika ortak yapımlı, ‘Climax’ filmi gerekçe gösterildi.

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RTÜK'ten Üç Platforma 'Sosis Partisi' ve 'Climax' Yaptırımı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), haftalık olağan toplantısında abonelik sistemiyle yayın yapan seç-izle platformlarına dair hazırlanan izleme raporlarını gündemine aldı. RTÜK, bir önceki gerçekleştirdiği toplantıda ‘Sosis Partisi’ isimli yapım için Prime Video’ya yaptırım uygulayarak yapımı katalogdan çıkartmıştı.

RTÜK tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, yapılan inceleme sonucunda yapımın Netflix’te de bulunduğunu tespit ederek platforma yaptırım uyguladı.

Açıklamada, “RTÜK’ün gerekçesi, ‘Sosis Partisi’ isimli filmin bütününde yoğun olarak hikaye edilen cinsel içerikli sahnelerin 6112 sayılı Kanun'da yer alan ‘Yayın hizmetleri’, Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz" hükmüne aykırılık teşkil etmesi oldu” ifadeleri kullanıldı.

‘CLİMAX’ DE RAPORDA

Açıklamada, BLU TV ve MUBI’de yayınlanan Fransa ve Belçika ortak yapımlı, ‘Climax’ filmi de rapora konu olduğu bildirildi. RTÜK, tarafından yapılan açıklamada, “RTÜK, Filmin birçok sahnesinde bilhassa şiddet ve cinselliğin açık bir şekilde tasvir edildiği, cinselliğin ensest ve eşcinsellik boyutuyla kurgulanmış şeklinin ekrana getirildiği, sigara-alkol-uyuşturucu-LSD, argo dil kullanımı ve müstehcenliğin filmin her sahnesinde ön plana çıkarıldığını tespit etti” dendi.
Açıklamada, kurul toplantısında filmin genel ahlak ve aile yapısının korunması ilkelerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiği bildirildi. Her iki yayın platformuna da üst sınırdan idari para cezası ve katalogdan çıkarma müeyyidesi uygulandığı bilgisi verildi.

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Kaynak: İHA

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