RTÜK Kanallara Gözdağı Verdi: Kliplere 'Milli Değer' Tehdidi

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, müzik kliplerinin "gelenek, inanç ve toplumsal değerlere aykırı olduğunu" tespit ettiklerini söyledi. Şahin, yayıncı kuruluşlara seslenerek, kliplerin "milli ve manevi değerlere aykırı olmamasına" dikkat edilmesini istedi.

RTÜK Kanallara Gözdağı Verdi: Kliplere 'Milli Değer' Tehdidi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'de müzik klibi yayıncısı televizyonların "ahlak ve edep sınırlarını aştığının" izleme uzmanları raporlarında yer aldığını söyledi.

Müzik kanallarının yayınladıkları video kliplerinde "aşırı cinsel içerik" kullandıklarının tespit edildiğini iddia eden Şahin, çıplaklık içeren görüntülerin "çokça" yer aldığını, müzik yayıncısı radyo kanallarının ise argo ve küfürlü sözler içeren şarkıları sıklıkla çaldıklarını ifade etti.

'MİLLİ MANEVİ DEĞERLERİMİZLE BAĞDAŞMALI'

Şahin, müzik kliplerinin "gelenek, inanç ve toplumsal değerlere aykırı olamayacağını" belirterek, şunları söyledi: "

"İlgili yayıncıların geleneklerimize aykırı, inanç, toplumsal ve kültürel değerlerimize ters olan bahse konu içerikleri kendi mekanizmaları içerisinde ivedilikle ele almaları ve 6112 sayılı Kanunumuzda yer alan yayıncılık ilkelerine uyumlu hale getirmeleri şarttır. Aksi halde Üst Kurulumuzun yasa çerçevesinde yetkisi malumdur. Yaptığımız bu ikazın hassasiyetle dikkate alınması, akabinde de milli ve manevi değerlerimizle bağdaşmayan müzik kliplerinin titizlikle gözden geçirilmesi son derece önemlidir."

Kaynak: AA

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