Usta Kalem Afşar Timuçin Hayatını Kaybetti

Şair, yazar, çevirmen Afşar Timuçin 84 yaşında hayatını kaybetti.

Hayal Yayınları, sosyal medya hesabından Timuçin'in vefatına ilişkin yaptığı açıklamada, "Birlikte çalışma imkanına eriştiğimiz değerli ağabeyimiz, yazar, şair, çevirmen ve filozof Afşar Timuçin'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Timuçin, "Böyle Söylenmeli Bizim Türkümüz", "Gece Gelen Eski Dost" ve "Denizli Pencere" gibi öykü, şiir ve roman türünde eserleriyle tanınıyor.

Afşar Timuçin'in cansız bedeni, 28 Temmuz Pazar günü Ataköy'de kılınacak cenaze namazının ardından, Zincirlikuyu'daki aile mezarlığına defnedilecek.

AFŞAR TİMUÇİN KİMDİR?

PEN şiir ödülü usta edebiyatçı, 1939'da Manisa'da dünyaya geldi. Yüksek öğrenimine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümünde başlayan Afşar Timuçin, 1967'de eğitimini tamamlamak üzere Kanada'ya gitti.

Timuçin, 1967'de Montreal Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde lisans eğitimini, 1970'de İstanbul Üniversitesi'nde doktorasını tamamladı. 1968–1970 yılları arasında Fransızca üzerine eğitim verdi. 1981 yılında doçent, 1992 yılında profesör olan yazar, bir süre Kocaeli Üniversitesi Felsefe Bölümü başkanlığı görevini yürüttü.

Kocaeli Üniversitesi'nden 2006 yılında emekliye ayrılan Timuçin'in Ataç, Dönem, Milliyet Sanat, Papirüs, Soyut, Yazko, Yelken, Yeni Edebiyat, Yeni Ufuklar ve Varlık dergisinde şiirleri yayımlandı.

Afşar Timuçin, Tuncer Tuğcu ile birlikte hazırladıkları, ilk sayısı 1972 yılının Ekim ayında çıkan Felsefe Dergisi'nin sorumlu yönetmenidir.

İnceleme, araştırma, deneme kitaplarından bazıları:

Descartes (Descartes'çi bilgi kuramının temellendirilişi), doktora tezi (1972)

Aristoteles Felsefesi (1976)

Nazım Hikmet'in Şiiri (1978)

Özgür Prometheus (1997)

Aşkın Diyalektiği (2002)

Ölesiye Sevmek (2003)

Yeni Şiirimizin Kısa Romanı (2003)

Bazı şiir kitapları şöyle:

Ey Benim Güzel Sevdalım (1984)

Bu Sevda Böyle Gider (1992)

Arınmalar (1993)

Akşam Türküleri (1996)

Bulutlar Deniz Kokar (2002)

Romanları

Yarına Başlamak (1975)

Gece Gelen Eski Dost (1980)

Kıyılar Durunca (1983)

Bazı çevirileri