RTÜK'ten Halil Umut Meler'e yapılan saldırının ardından karar: Yaptırım uygulanacak

Ankaragücü Başkanı Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırısının ardından bir açıklama da RTÜK'ten geldi.

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RTÜK'ten Halil Umut Meler'e yapılan saldırının ardından karar: Yaptırım uygulanacak

Türkiye’de Ankaragücü-Rizespor maçının sonunda Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler’e yumruklu saldırıda bulundu.

Koca’nın Meler’e saldırısı tüm dünyada yankı uyandırırken, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin de bir açıklama yaptı.

X hesabından paylaşımda bulunan Şahin, "Kurul uzmanlarımız tarafından yapılan incelemeler sonucunda vatandaşları yanlış bilgilendiren, şiddet ortamına sevk eden spor programları hakkında gerekli yaptırımlar uygulanacaktır" diye yazdı.

Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıHakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıSpor

Şahin paylaşımında şunları kaydetti:

"Şiddetin her türlüsüne olduğu gibi sporda şiddete de karşıyız. MKE Ankaragücü-ÇAYKUR Rizespor maçında Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınıyoruz. Spor programları ve futbol yorumcularına ilişkin ligler başlamadan yaptığımız uyarıları tekraren hatırlatıyoruz. Futbol izleyicilerini yanlış yönlendiren, tribünleri gerginliğe sevk eden spor yayınlarını titizlikle takip ediyoruz. Sporun ruhuna uygun olarak centilmenlik içerisinde yapılması gereken müsabakaların tam tersine şiddet görüntüleriyle anılması en çok futbol camiasına haksızlıktır. Üst Kurul uzmanlarımız tarafından yapılan incelemeler sonucunda vatandaşları yanlış bilgilendiren, şiddet ortamına sevk eden spor programları hakkında gerekli yaptırımlar uygulanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Halil Umut Meler RTÜK Ebubekir Şahin Ankaragücü
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