RTÜK'ten Flaş Açıklama: Gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube Kanalına 72 Saat Süre Verildi

Tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına ilişkin RTÜK'ten açıklama geldi. Açıklamada, 72 saat içerisinde kanal için lisans alınması gerektiği ifade edildi.

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RTÜK'ten Flaş Açıklama: Gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube Kanalına 72 Saat Süre Verildi
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Gazeteci Fatih Altaylı dün "cumhurbaşkanını tehdit" suçlamasıyla tutuklandı. YouTube kanalındaki sözleri gerekçe gösterilen Fatih Altaylı için RTÜK de harekete geçti.

RTÜK açıklamasında, 72 saat içerisinde lisans alınmaması durumunda Altaylı'nın YouTube kanalına erişimin engelleneceği belirtildi.

RTÜK'ten Flaş Açıklama: Gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube Kanalına 72 Saat Süre Verildi - Resim : 1

RTÜK'ten yapılan açıklama şöyle:

"Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmeliğin 'İnternet ortamından yayın lisansı almadan yapılan yayın hizmetleri' başlıklı 10’uncu maddesi kapsamında;

İnternet ortamından yürütülen yayıncılık faaliyetine ilişkin olarak internet ortamından isteğe bağlı yayın lisansı (İNTERNET-İBYH) başvurusunda bulunabileceği, başvuru talebini içeren dilekçesi ve eki taahhütname ile birlikte üç aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin olarak ödemesi halinde üç ay süresince yayınlarına devam edebileceği,

Belirtilen süre içerisinde internet ortamından yayın lisansı verilmesi işlemlerinin tamamlanmaması ve bu süre içinde hesaplanacak yayın lisansı ücretini peşin olarak ödemesi halinde ilave üç ay daha yayın hizmetlerini sunabileceği,

Başvuru talebini içeren dilekçesiyle birlikte taahhütnameyi sunmaz ve üç aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin olarak ödemez veya yayın hizmetlerine bu duyuruyu müteakiben yetmiş iki saat içerisinde son vermez ise Üst Kurul tarafından 6112 sayılı Kanunun 29/A maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Sulh Ceza Hâkimliğinden içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi talebinde bulunulacağı ve ayrıca aynı Kanunun 33’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılacağı,

İhtar olunur.

Bu duyuru Üst Kurulun 27.03.2025 tarihli ve 2025/13 sayılı toplantısında alınan 2 No’lu karar gereği yayımlanmıştır."

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Kaynak: Haber Merkezi

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