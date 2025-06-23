Anne Dehşetinde Kan Donduran Detaylar: Kızını Boğup 'Eve Gelmedi' Dedi

Manisa'da bir anne tartıştığı kızını boğarak öldürmüştü. Cinayetin detayları kan dondurdu. Cesedi odaya kilitleyen kadın, diğer çocuklarına ise ablalarının eve gelmediğini söyledi. Annenin yaklaşık 18 saat sonra kendi kendini ihbar etmesiyle korkunç gerçek ortaya çıktı.

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Anne Dehşetinde Kan Donduran Detaylar: Kızını Boğup 'Eve Gelmedi' Dedi
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde dün yaşanan akıl almaz olayda, 50 yaşındaki Rabia B., kızı Cemre B.'yi (25) boğarak öldürdü. Cinayetin ardından cesedi bir odaya kilitleyen anne, diğer çocuklarına ise ablasının eve gelmediğini söyledi.

CESEDİ 18 SAAT SAKLADI

Edinilen bilgilere göre, üç çocuk annesi Rabia B. ile kızı Cemre B. arasında zaman zaman, Cemre'nin eve geç gelmesi nedeniyle tartışmalar yaşanıyordu. Son tartışmanın ardından Rabia B., kızını odasında boğarak hayatına son verdi.

Anne Dehşetinde Kan Donduran Detaylar: Kızını Boğup 'Eve Gelmedi' Dedi - Resim : 1

Cinayetin ardından Cemre B.'nin cansız bedenini odaya kilitleyen anne, ablasını merak eden diğer kızlarına ise "Ablanız eve gelmedi" diyerek olayı örtbas etmeye çalıştı. Yaklaşık 18 saat boyunca bu sırrı saklayan Rabia B., daha sonra kendisini ihbar etti.

Anne Dehşetinde Kan Donduran Detaylar: Kızını Boğup 'Eve Gelmedi' Dedi - Resim : 2

Cemre B.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Boğulma şekli ve olayın detayları, otopsi raporuyla birlikte netlik kazanacak.

Manisa'da Anne Vahşeti! Kızını Boğarak ÖldürdüManisa'da Anne Vahşeti! Kızını Boğarak ÖldürdüGüncel

Kaynak: İHA

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Manisa Cinayet
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