Otomobil ile Tır Çarpıştı, 1 Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde Kovancılar TOKİ kavşağında trafik kazası meydana geldi. 23 AAD 654 plakalı otomobil, 23 AFY 082 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada bir kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ekipleri ile güvenlik güçleri yönlendirildi. Araçta sıkışan yaralı şahıs, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile bulunduğu yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA