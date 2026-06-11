RTÜK'ten 6 Kanala Ceza, ATV, Halk TV ve SZC TV Listede

RTÜK, aralarında SZC TV ve Halk TV'nin de yer aldığı 6 televizyon kanalına reklam gelirleri üzerinden yüzde 1 idari para cezası uygularken, kurul tarihinde ATV'ye ilk kez ceza kesildi.

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RTÜK'ten 6 Kanala Ceza, ATV, Halk TV ve SZC TV Listede
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) haftalık olağan toplantısında televizyon kanallarının yayın içeriklerine yönelik radikal ceza kararlarına imza attı.

RTÜK Üyesi İlhan Taşcı’nın aktardığı bilgilere göre, en çok dikkat çeken ceza SZC TV’ye verildi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında geçtiğini iddia ettiği "kriptolu telefon ve ses kaydı" iddialarını yayınlayan kanala, "toplumda kanaat oluşumunu engelleme" suçlamasıyla oy çokluğuyla yüzde 1 idari para cezası kesildi.

SEÇİM SENARYOLARI HALK TV’Yİ YAKTI

Kurulun ceza kestiği bir diğer haber kanalı ise Halk TV oldu. Kanalda yayınlanan 'Para Siyaset' programında gazeteciler İbrahim Kahveci ve İsmail Saymaz’ın ekonomi ile jeopolitik riskleri değerlendirirken sarf ettiği "Türkiye’de seçimlerin olmayabileceğine dair endişe var" şeklindeki ifadeleri, RTÜK tarafından "gerçeklik ve doğruluk" ilkesinin ihlali olarak görüldü ve kanala oy çokluğuyla yüzde 1 para cezası verildi.

TARİHTE BİR İLK

RTÜK toplantısında bir diğer kırılma noktası ise yıllardır en çok şikayet alan mecralardan biri olmasına rağmen rapor düzenlenmeyen ATV cephesinde yaşandı. Üst Kurul tarihinde ilk kez bir ATV raporunu gündeme aldı.

'Esra Erol'da' programında ekrana taşınan "çocuğun biyolojik babasını belirlemeye yönelik DNA testi tartışmaları", kurul tarafından "çocuk ve gençlerin gelişimine zarar verici" bulunarak oy birliğiyle yüzde 1 idari para cezasına çarptırıldı.

Gündüz kuşağındaki ihlaller nedeniyle Show TV ve Star TV’ye de oy birliğiyle cezalar kesilirken, Now TV ve Kanal D’ye de bazı popüler dizilerindeki şiddet içerikleri nedeniyle ceza kesildi.

Kaynak: ANKA

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