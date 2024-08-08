RTÜK Şimdi de Sokak Röportajlarına El Attı: Mikrofon Uzatıldığında İki Kere Düşünün

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Netflix, Amazon gibi dijital platformlarından sonra "sokak röportajlarına" da el atıyor.

RTÜK, geçtiğimiz günlerde aşırı cinsel içerik, argo ve küfürlü sözler içeren müzik ve klip yayınlarının, yayıncılık ilkelerine uyumlu hale getirilmesi uyarısında bulunmuştu. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "ahlak ve edep sınırlarını aştığının" izleme uzmanları raporlarına yansıdığını bildirmişti.

Müzik klipleri dışında, Netflix, Amazon, MUBI ve Blu TV gibi dijital içerik platformlarına el atan RTÜK, vatandaşların para ödeyerek satın aldığı içeriklere de yoğun denetim hatta sansür getiriyor. En son "Sosis Partisi" isimli yayının katalogdan çıkarılmasına karar vermişti.

Müdahalelerine bir yenisini daha ekleyen RTÜK, şimdi de sokak röportajlarını hedef aldı. Ebubekir Şahin, sokak röportajlarıyla ilgili X hesabından bir duyuruda bulundu. Şahin, şunları söyledi:

“Zaman zaman gerek ulusal televizyonlarda tespit ettiğimiz gerekse bazı sosyal medya mecralarında yayınlanan “Sokak Röportajları” veya “Vatandaşın Görüşü” gibi çeşitli adlarla sunulan halk mülakatları, kamuoyunu manipüle edici yönüyle evrensel basın meslek ilkeleri ile basın etik değerlerine aykırılık teşkil edecek boyutlara ulaşmıştır. Ekonomik ya da siyasi yönlendirmeler yapmak amacıyla “Sokağın Sesi” adı altında masumane bir formatta pazarlanan röportajlar, ancak ve ancak yayıncısının öznel fikrini destekleyen görüşler olarak dikkat çekmektedir. Sadece verilmek istenen mesaj doğrultusundaki görüşlerin yer aldığı röportajlarda, sanki genelin sesiymiş veya toplumun büyük bir kesiminin görüşüymüş gibi yansıtılan vatandaş fikirleri, nesnellikten uzak, maksatlı yönlendirici tarafıyla dezenformasyona yol açmaktadır.

RTÜK TAKİPTE!

Bu tarz yanıltıcı röportaj teknikleri, kitleleri bilinçli olarak etki altına almak amacıyla kullanılmaktadır. Bilhassa yeni medya platformlarındaki bu tür yayıncılık faaliyetleri ve paylaşımlar, görsel yayıncılık alanında faaliyet gösteren Anayasal bir kurum olan RTÜK’ün takibindedir. RTÜK, kitleleri sosyolojik çatışmalara sevk eden bu tip yayın faaliyetleriyle alakalı görsel yayıncılık ilkeleri kapsamında gerekli çalışmaları yapmakta ve sürdürmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kamuoyunun Dikkatine!

Zaman zaman gerek ulusal televizyonlarda tespit ettiğimiz gerekse bazı sosyal medya mecralarında yayınlanan “Sokak Röportajları” veya “Vatandaşın Görüşü” gibi çeşitli adlarla sunulan halk mülakatları, kamuoyunu manipüle edici yönüyle evrensel basın meslek… — Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) August 8, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem