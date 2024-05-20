RTÜK Sezgin Baran Korkmaz'ı yayına çıkaran CNN Türk için harekete geçti

Kara para aklama suçlamasıyla hakkında yakalama kararı bulunan firari Sezgin Baran Korkmaz’ı canlı yayına alan CNN Türk’e RTÜK’ten inceleme başlatıldı.

Geçmişte sık sık ‘modern tefecilik’ ve mafyayla ilişkisi nedneiyle gündeme gelen ve kara para aklama suçlamasıyla ABD’de yargılanan Sezgin Baran Korkmaz, ABD’deki Türk Günü yürüyüşünde CNN Türk’ün canlı yayınına girdi.

Yaşanan olayın ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den konuya ilişkin açıklama gelirken CNN Türk hakkında inceleme başlatıldığı bildirildi.

Şahin, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

“Hakkında yakalama kararı bulunan ve yargı süreci devam eden Sezgin Baran Korkmaz’ın bir televizyon kanalının Amerika Birleşik Devletleri’nden yaptığı canlı yayındaki konuşması, RTÜK uzmanları tarafından incelemeye alınmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

NE OLMUŞTU?

ABD'deki Türk Günü yürüyüşüne katılan Korkmaz'ı görüntüleyen CNN Türk Washington Temsilcisi Yunus Paksoy, Korkmaz’la konuştu.

Canlı yayında soruları da yanıtlayan Korkmaz şunları söyledi:

"Benim hakkımda ABD'de gizli yürütülen herhangi bir soruşturma yok. Benden ikinci Reza Zarrab davası çıkmaz. Ben o memlekete yaptığım hizmeti memleketimin topraklarına ayağımı bastığımda anlatacağım. Benim alnım ak olmazsa sokağa çıkamazdım. Binlerce insan çalıştırdım, alnımızın akıyla hesap verdik, alnımın akıyla da memleketime döneceğim. Türkiye'den firar etmedim. Ben yurt dışındayken benim hakkımda yakalama kararı çıktı. Türkiye'de hakkımda yakalama kararı ya da yurt dışı yasağı yoktu. Avukatlarım 2020 Mayıs ayında Türkiye'deki mahkemeye 'Müvekkilim hakkındaki tutuklama kararını kaldırın, müvekkilim ülkesine gelip ifade versin' dedi. Mahkeme bunu kabul etmedi, üst sınır 5 yıl olmasına rağmen. Avusturya'dayken Türkiye'deki MASAK raporunu baz alarak ABD hakkımda bir yakalama kararı çıktı. Avusturya'daki yakalama kararından dolayı orda 1 yıl yargılanmam devam ettikten sonra ülkeme dönmek için yapmış olduğum tüm hukuksal mücadelemden sonuç elde edilemeyince ABD'ye iadem oldu. Burada ABD'deki yargılamam bitip eğer ki karar para aklama suçlamasından jüri önünde suçsuz bulunduktan sonra ülkeme döndüğüm zaman, ülkemde de aynı suçtan iki kez yargılanamam."