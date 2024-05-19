Firari Sezgin Baran Korkmaz: Benden ikinci Zarrab davası çıkmaz, iki ay sonra Türkiye'ye döneceğim

ABD'nin Utah eyaletindeki Salt Lake City şehrinde görülen davada 'kara para aklama', 'yasadışı para transferi' ve 'yargıya müdahale' suçlarıyla suçlanan Sezgin Baran Korkmaz, 1 Ağustos 2023'te tahliye edilmişti.

ABD'deki Türk Günü yürüyüşüne katılan Korkmaz'ı görüntüleyen CNN Türk Washington Temsilcisi Yunus Paksoy, şunları kaydetti:

"Sordum kendisine, 'Sizi Türkiye'de görmeyi bekliyorduk' diye. 'İki ay sonra Türkiye'ye döneceğim' dedi ve ayrıldı. Herhangi bir şekilde gizlenme, kaçma derdi yoktu. Direkt içindeydi kalabalığın. Kendisi burada gayet rahat dolaşıyordu. Çok keyifliydi. Ben yanına gidip sorduğumda da gülerek, kahkaha atan bir insan profili verdi."

Canlı yayında soruları da yanıtlayan Korkmaz şunları söyledi:

"Benim hakkımda ABD'de gizli yürütülen herhangi bir soruşturma yok. Benden ikinci Reza Zarrab davası çıkmaz. Ben o memlekete yaptığım hizmeti memleketimin topraklarına ayağımı bastığımda anlatacağım. Benim alnım ak olmazsa sokağa çıkamazdım. Binlerce insan çalıştırdım, alnımızın akıyla hesap verdik, alnımın akıyla da memleketime döneceğim. Türkiye'den firar etmedim. Ben yurt dışındayken benim hakkımda yakalama kararı çıktı. Türkiye'de hakkımda yakalama kararı ya da yurt dışı yasağı yoktu. Avukatlarım 2020 Mayıs ayında Türkiye'deki mahkemeye 'Müvekkilim hakkındaki tutuklama kararını kaldırın, müvekkilim ülkesine gelip ifade versin' dedi. Mahkeme bunu kabul etmedi, üst sınır 5 yıl olmasına rağmen. Avusturya'dayken Türkiye'deki MASAK raporunu baz alarak ABD hakkımda bir yakalama kararı çıktı. Avusturya'daki yakalama kararından dolayı orda 1 yıl yargılanmam devam ettikten sonra ülkeme dönmek için yapmış olduğum tüm hukuksal mücadelemden sonuç elde edilemeyince ABD'ye iadem oldu. Burada ABD'deki yargılamam bitip eğer ki karar para aklama suçlamasından jüri önünde suçsuz bulunduktan sonra ülkeme döndüğüm zaman, ülkemde de aynı suçtan iki kez yargılanamam."

NE OLMUŞTU?

Türkiye'de "kara para aklama" suçlamasıyla hakkında soruşturma olan Korkmaz, daha sonra Avusturya'ya kaçmıştı.

2020'de ABD'de de bir davası bulunan Korkmaz, ABD Adalet Bakanlığı'nın talebi üzerine Avusturya'da tutuklanmış ve Temmuz 2022'de ABD'ye iade edilmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem