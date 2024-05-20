Reisi'nin ölümü sonrası hafızalarda canlandı: Mahsa Amini kimdir, neden ölmüştü?

İran Cumhurbaşkanı Ayetullah İbrahim Reisi, dün yaşadığı helikopter kazasında yaşamını yitirdi.

Reisi’nin ölümü sonrası başta İran olmak üzere, Türkiye ve dünya üzerindeki kadınlar ve kadın örgütleri, Mahsa Amini’yi gündeme getirdi.

İran'da polis karakolunda kaldığı sırada fenalaşıp ölen Mahsa Amini için başlayan sokak hareketlerine yorum yapan Reisi, "Düşmanlar kaos çıkarmak istiyor. Halkın taleplerini ve protestoları işitiyoruz ancak kimsenin kaos yükünün altına girmesine izin vermeyiz" demişti.

İbrahim Reisi ayrıca herkesi cehennemde yanmakla tehdit ediyordu.

Peki Mahsa Amini kimdir? Nasıl ölmüştü?

21 Eylül 1999 tarihinde doğan Mahsa Amini, 13 Eylül 2022'de memleketi Sakkız kentinden ziyaret için geldiği başkent Tahran'da "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle polis nezaretine alınarak karakola götürüldü.

Mahsa Amini, karakolda aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılmış ve 3 gün sonra 16 Eylül'de hayatını kaybetmişti.

Mahsa Amini'nin ölümü, İran'da şeriat rejimine ve onun kadın politikalarına karşı sokak eylemliliklerini doğurmuştu.

MAHSA AMİNİ: KADIN-YAŞAM-ÖZGÜRLÜK

Jin, Jiyan, Azadi-Zen, Zendegi, Azadi(Kadın-Yaşam-Özgürlük) sloganlarını atan kadınlar ve erkekler, Mahsa Amini'nin ölümüne sebep olan "başörtüsü" yasağına karşı büyük bir direniş sergilemişti.

Amini'nin polis gözetimindeyken hayatını kaybetmesi, ülke genelinde milyonlarca kişinin sokaklara dökülmesine neden olmuş ve İran güvenlik güçleri, protestoları şiddete başvurarak bastırmıştı.

1979 yılında gerçekleştirilen İran İslam Devrimi'nin getirdiği rejim, ciddi anlamda sarsılmıştı.

İran'ın kadınlara yönelik politikalarına karşı başlayan eylemler, tüm dünyaya yayılmıştı.

Mahsa Amini, başta İran olmak üzere, Orta Doğu'da yaşayan kadınlar için direnişin sembolü olmuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem