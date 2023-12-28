RTÜK cezası neşelerini bozmadı: Kızıl Goncalar setinde sürpriz doğum günü kutlaması!

İktidar medyasınca hedef gösterildikten sonra RTÜK’ün inceleme başlattığı Kızıl Goncalar dizisine Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) iki kez program durdurmanın yanında yüzde üç idari para cezası verdi.

Ancak, diziye verilen ceza, set ekibinin moralini bozmadı.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, setlere 9 yıllık aranın ardından dönen Özgü Namal’a coşkulu bir doğum günü kutlaması yapıldı.

Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin setinde, ekip arkadaşlarının ellerinde pastayla karşısına çıkmasına çok şaşıran Özgü Namal, dileğini dileyip pastasını üfledi.

Partneri Özcan Deniz de Özgü Namal’a sarılıp yeni yaşını kutladı. Kutlamanın ardından tüm Kızıl Goncalar ekibi beraber fotoğraf çektirdi.



Dizinin yapımcısı olan Gold Film'in kurucusu Faruk Turgut da kutlamada yer aldı. Darülaceze Vakfı'nın diziyle kiralama sözleşmesini feshetmesinden sonra "Bu durum beni motive ediyor. Olacakları hesaplayarak yola çıktım. Yılmayacağız ve mücadeleye devam edeceğiz. RTÜK ceza verirse reytinglerimiz daha da artar" diyen Turgut bugünkü toplantıda Üst Kurul'un ceza vermesinin ardından herhangi bir yorumda bulunmadı.

Ancak kulislerde Fuat Turgut'un iki haftalık yayın yasağına rağmen bu fotoğrafla "yolumuza devam ediyoruz" mesajı verdiği konuşuluyor.