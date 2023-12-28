Bakan Yerlikaya duyurdu: 445 aktif emniyet mensubu FETÖ irtibatı nedeniyle açığa alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada, FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubunun açığa alındığını duyurdu.

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Bakan Yerlikaya duyurdu: 445 aktif emniyet mensubu FETÖ irtibatı nedeniyle açığa alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubunun açığa alındığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığımızın dijital materyaller üzerinde yaptığı geriye dönük çalışmalar kapsamında; FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubu açığa alındı. Bu şahıslar hakkında idari soruşturma açıldı. Terör örgütleri ve iş birlikçileriyle mücadelemizi durmadan, duraksamadan sürdürmeye devam edeceğiz."

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