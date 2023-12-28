Karadeniz' bir gemi mayına çarptı: 4 Türk denizci yaralandı

Panama bayraklı sivil bir geminin, Karadeniz'de mayına çarptığı bildirildi.

Karadeniz' bir gemi mayına çarptı: 4 Türk denizci yaralandı

Karadeniz'de Panama bayraklı sivil bir gemi mayına çarptı.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Tuna nehrinde mayına çarparak karaya oturan MV VYSSOS isimli Panama bayraklı gemide, güverte stajyeri, yağcı, usta gemici ve fitter olarak görev yapan 4 Türk denizcimizin sağlık durumları iyi olup olay AAKK Merkezimiz tarafından takip edilmektedir" denildi.

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