Karadeniz' bir gemi mayına çarptı: 4 Türk denizci yaralandı

Karadeniz'de Panama bayraklı sivil bir gemi mayına çarptı.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Tuna nehrinde mayına çarparak karaya oturan MV VYSSOS isimli Panama bayraklı gemide, güverte stajyeri, yağcı, usta gemici ve fitter olarak görev yapan 4 Türk denizcimizin sağlık durumları iyi olup olay AAKK Merkezimiz tarafından takip edilmektedir" denildi.