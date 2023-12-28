Bursa'da iş cinayeti

Bursa Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil fabrikasında çalışan işçi yük asansörüyle duvar arasında sıkışarak yaşamını yitirdi.

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Bursa'da iş cinayeti

Bursa'da Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Mustafa Karaer Caddesi'ndeki fabrikada çalışan Yakup Altun (50), malzeme yüklediği sırada hareket eden asansör ile duvar arasında sıkıştı.

Mesai arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Altun'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

AA'nın haberine göre işçinin cesedi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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