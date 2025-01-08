Roketsan Mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in Ölümünde ‘Sodyum Nitrat’ ve Borsa Detayı: Sır Perdesi Aralanıyor mu?

Ankara'da Roketsan'da yazılım mühendisi olarak çalışan Yusuf Serdar Yücel evinde ölü bulundu. Yücel'in kimyasal bir madde içerek intihar ettiği öne sürüldü. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

SODYUM NİTRAT BULUNDU

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, mühendis Yusuf Serdar Yücel'in evinde yaptıkları incelemede, kapının içeriden kitli olduğunu ve sodyum nitrat içerek yaşamına son verdiğini tespit etti.

ARALIK AYINDA SİPARİŞ ETMİŞ

Sabah'tan Ömer Çetin'in haberine göre Yücel'in sodyum nitratı aralık ayında internetten kendi kredi kartıyla sipariş ettiği ortaya çıktı. Evde hırsızlık belirtisi gözlemlenmedi. Herhangi bir intihar notuna da rastlanılamadı.

BORSADA YOĞUN İŞLEM

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polisler ise Yücel'in borsada yoğun bir şekilde işlem yaptığını tespit etti. Ekipler Yücel'in ölümüne ilişkin tüm ihtimaller üzerinde durulduğunu belirtti.