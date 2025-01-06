Roketsan Mühendisi Evinde Ölü Bulundu: Dikkat Çeken 'Sodyum Nitrat' Detayı!

Roketsan'da yazılım mühendisi olarak çalışan Yusuf Serdar Yücel'den haber alamayan arkadaşları durumu ailesine ve polis ekiplerine bildirdi. Yücel'e ulaşamayan arkadaşları, polis nezaretinde çilingir ile kapıyı açtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hareketsiz yatan Yücel'in hayatını kaybettiğini belirledi.

SODYUM NİTRAT İÇMİŞ

Yücel’in cenazesi, memleketi Isparta’ya getirildikten sonra dün Merkez ilçesine bağlı Sav köyünde, ikindi namazını müteakiben defnedildi.

Edinilen bilgilere göre, Yücel’in sodyum nitrat içerek intihar ettiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA