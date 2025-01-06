Kütahya'da Feci Kaza! Kontrolden Çıkan Otomobil Şarampole Yuvarlandı: SGK İlçe Müdürü Hayatını Kaybetti
Kütahya'nın Gediz ilçesinde SGK İlçe Müdürü Celalettin Ateş'in kullandığı araç kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada 59 yaşındaki Celalettin Ateş hayatını kaybederken, soruşturma başlatıldı.
Kütahya-Gediz kara yolu 26'ncı kilometresindeki Kireç köyü yakınlarında trafik kazası meydana geldi. SGK Gediz İlçe Müdürü Celalettin Ateş’in kontrolünü yitirdiği otomobil, yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.
Bir süre sonra yoldan geçen bir araç sürücüsü, kazayı fark edip durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Ateş'in hayatını kaybettiğini belirledi. Celalettin Ateş'in cansız bedeni, jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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