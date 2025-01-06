Çanakkale'de 12'si Çocuk 22 Göçmen Yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde düzenlenen operasyonda 12'si çocuk toplan 22 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

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Çanakkale'de 12'si Çocuk 22 Göçmen Yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ve Gürpınar Jandarma Karakol ekipleri tarafından bölgede kaçak göçmenler olduğu tespit edildi. Bademli mevkiinde 12'si çocuk toplam 22 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

Jandarmadan Operasyon: 24 Kaçak Göçmen YakalandıJandarmadan Operasyon: 24 Kaçak Göçmen YakalandıGüncel

Kaynak: İHA

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