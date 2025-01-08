Yaralıya İlk Müdahaleyi Şarj Kablosuyla Yaptılar

Kaza, dün öğle saatlerinde Aydınlar Caddesi’nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, dönüş için sola manevra yaptığı sırada karşı yönden gelen 56 AAU 456 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

ŞARJ KABOSUYLA TURNİKE

Kazada, motosiklet sürücüsü ve arkasında oturan kişi yola savrulup yaralandı. Ayağında kırıklar oluşan bir yaralıya, çevredekilerden biri şarj kablosu ile turnike yapmaya çalıştı.

İhbar sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hafif ticari aracın sürücüsü ifadesinin alınması için emniyete götürülürken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.