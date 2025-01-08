Fırına Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Bağcılar'da motosikletle gelen kişi veya kişiler, akşam saatlerinde bir ekmek fırınına silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda B.T. ve C.O. isimli iki kişi yaralandı. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Fırına Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Olay, saat 22.30 sıralarında Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre motosikletle gelen kişi veya kişiler tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle bir ekmek fırınına ateş açıldı. Saldırıda fırın dışında bir dükkan ve iki araca da kurşunlar isabet etti. Ateş eden saldırganlar kaçarak olay yerini terk ederken saldırıda B.T. ve C.O. isimli iki şahıs yaralandı.

Fırına Silahlı Saldırı: 2 Yaralı - Resim : 1

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası polis ekipleri saldırının gerçekleştiği alanı şeritle çevirerek güvenlik tedbirleri aldı.

Cadde üzerindeki dükkanların güvenlik kamerası görüntüleri ile kaçan saldırganların peşine düşüldü. Olay yeri inceleme ekipleri de bölgede incelemelerde bulunarak delilleri topladı. Emniyet ekipleri kaçan saldırganların yakalanması için işlem başlattı. Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Asla Bayatlamayan Tuzlu Kurabiye Yapmanın Yolu! 1 Hafta Taze Kalıyor Asla Bayatlamayan Tuzlu Kurabiye Yapmanın Yolu! 1 Hafta Taze Kalıyor
Eski Muhtar Adayına Evinin Önünde Saldırı: Yaşam Mücadelesi Sürüyor Eski Muhtar Adayına Evinin Önünde Saldırı: Yaşam Mücadelesi Sürüyor
Erzurum Beşik Gibi Sallanıyor Erzurum Beşik Gibi Sallanıyor
Reytingleri Yıkıp Geçmişti! TRT Gassal Dizisi İçin Kararını Verdi Reytingleri Yıkıp Geçmişti! TRT Gassal Dizisi İçin Kararını Verdi