Rojin'in Cesedi Nasıl Bulundu? Yasa Boğan Olayda Kahreden Detaylar

Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'ten 27 Eylül'den bu yana haber alınamıyordu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 18 gündür aranan Rojin'in cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

'SAHİLDE YÜRÜRKEN FARK ETTİM'

Kabaiş'in cansız bedenini görerek ekiplere haber veren Mehmet Emin Anka, sahilde yürüdüğü sırada fark ettiğini söyledi. Anka, "Buraya bahçeyi sulamak için geldim. Sonra bekçi arkadaşla sahile indik. Bekçi basketbol potasının demirini düzeltirken ben kıyıya doğru geldim. Kıyıya baktığımda ceset gibi bir şey vardı. Bekçi arkadaşa gösterdim. O da ceset olduğunu söyledi. Sonra jandarmaya haber verdik, görevliler geldi" diye konuştu.

'CESEDE DALGALAR VURUYORDU'

Site bekçisi Oktay Aycan da A Haber'e yaptığı açıklamada, "Saat öğlen 14 sularında Mehmet Emin amca ile aşağı indik o birinin bahçesinde sulama yapıyordu. O sırada sahilde bir ceset gördüğü söyledi. Yakına kadar gidip bakalım dedi ama ben izin vermedim hemen jandarmayı aradım. Saat 14:15 civarındaydı biz yaklaşmadık. Savcı gelene kadar dokunmadık ve kumsala inmedik. Cesedi suya sıfırdı ve dalgalar vuruyordu. Sarı terlikleri ile görünmüştü en son ama ben görmedim üzerinde siyah tayt vardı. Savcıya da ifade verdim zaten. Ayakları simsiyahtı, vücudu şişti. Yüzüstü yatıyordu kumsalda dediğim gibi savcı gelene kadar da inmedik aşağı" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA