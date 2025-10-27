'Rockhetchat' Kullanan IŞİD'lilere Operasyon: Gözaltılar Var

Haberleşmek için 'Rockhetchat' isimli uygulamayı kullandıkları tespit edilen IŞİD şüphelileri için İstanbul'da düğmeye basıldı. 11 ilçede belirlenen 22 adrese düzenlenen operasyonda 21 şüpheli yakalandı. Firari 3 şüpheli ise aranıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü IŞİD'le bağlantılı kişilerle örgütsel haberleşme için "Rockhetchat" isimli uygulamayı kullandıkları, sosyal medyada örgütsel propaganda yaptıkları ve çatışa bölgeleriyle irtibatlı oldukları belirlenen 9'u yabancı terörist savaşçı 24 şüpheli tespit edildi.

Polis ekiplerince, 11 ilçede belirlenen 22 adrese düzenlenen operasyonda 21 şüpheli yakalandı.

Firari 3 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler
IŞİD İstanbul
