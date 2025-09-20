Rize'de Sel Felaketi! Köprü Çöktü, Yollar Kapandı, Vatandaşlar Mahsur Kaldı

Rize’de gece boyu etkili olan sağanak yağış sel, su baskını ve heyelanlara yol açtı. Çamlıhemşin-Ayder Yaylası yolu ulaşıma kapandı, Ardeşen’de bir köprü yıkıldı. Mahsur kalan vatandaşlar iş makineleriyle kurtarılırken, çok sayıda tesis su altında kaldı.

Doğu Karadeniz’i etkisi altına alan sağanak yağışlar, Rize’de sel, su baskınları ve heyelanlara yol açtı. Gece boyu şiddetini artıran yağışlar nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapandı, vatandaşlar iş makineleriyle kurtarıldı.

Rize'de Sel Felaketi! Köprü Çöktü, Yollar Kapandı, Vatandaşlar Mahsur Kaldı - Resim : 1
Mahsur kalan vatandaşlar iş makineleriyle kurtarıldı.

VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

Rize’nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesi Ada Mahallesi’nde bazı evlerde yaşayanlar sel sularında mahsur kaldı. Vatandaşlar, iş makinelerinin yardımıyla güvenli alanlara tahliye edildi. Özellikle Formulaz yarışlarının düzenlendiği alan ile çevresindeki tesisler büyük hasar gördü. Ardeşen Belediyesi’ne ait Dereağzı sosyal tesisi ve restoran ise tamamen su altında kaldı.

Rize'de Sel Felaketi! Köprü Çöktü, Yollar Kapandı, Vatandaşlar Mahsur Kaldı - Resim : 2
Ardeşen ilçesinin Şenyamaç köyünde debir köprü dere sularına dayanamayarak yıkıldı

MAHSUR KALANLAR VAR

Şiddetli yağışın etkili olduğu Pazar ve Ardeşen ilçelerinde meydana gelen heyelanlarda, ekipler mahsur kalanları kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Fındıklı’daki Arılı ve Çağlayan derelerinin debisi yükselerek taşkınlara yol açtı. Birçok ana yolun ulaşıma kapandığı kentte, heyelan sebebiyle kapanan köy yollarını açmak için yoğun mesai harcanıyor.

Rize'de Sel Felaketi! Köprü Çöktü, Yollar Kapandı, Vatandaşlar Mahsur Kaldı - Resim : 3
Rize'nin farklı noktaların sel suları yıkıma yol açtı

KÖPRÜ ÇÖKTÜ, YOLLAR KAPANDI

Turizm merkezi Çamlıhemşin’de ise Ayder Yaylası yolu, Çamlıhemşin Deresi’nin taşması ve toprak kayması sonucu ulaşıma kapandı. İlçe merkezi ile yayla arasındaki yolun kapanması, bölgedeki ulaşımı olumsuz etkiledi. Ayrıca Ardeşen’in Şenyamaç köyünde bulunan bir köprü, derenin taşkın sularına dayanamayarak yıkıldı.

Rize'de Sel Felaketi! Köprü Çöktü, Yollar Kapandı, Vatandaşlar Mahsur Kaldı - Resim : 4
Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası'nın yolu Çamlıhemşin Deresi'nin taşması ve toprak kayması sonucu ulaşıma kapandı

Gece boyunca süren yağışların ardından Rize genelinde çok sayıda sel, taşkın ve heyelan ihbarı üzerine Özel İdare ve belediye ekipleri aralıksız çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: AA-DHA-İHA

Rize sel
