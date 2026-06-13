Rize’de Kayıp Kişiyi Arayan AFAD Botu Akıntıya Kapıldı: Bir Can Kaybı

Rize'de kayıp olarak aranan Volkan Civelekoğlu'nu bulmak için yürütülen çalışmalarda AFAD ekibinin bulunduğu bot dere akıntısına kapıldı. Olayda bir AFAD personeli hayatını kaybederken, kayıp olarak aranan Civelekoğlu'nun da cansız bedenine ulaşıldı.

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Rize’de Kayıp Kişiyi Arayan AFAD Botu Akıntıya Kapıldı: Bir Can Kaybı
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Rize'de kayıp ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları sırasında AFAD ekibinin bulunduğu bot dere akıntısına kapıldı. Edinilen bilgilere göre, Volkan Civelekoğlu'nun kaybolduğuna ilişkin ihbarın ardından bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Çalışmalar sırasında AFAD ekiplerinin kullandığı bot, deredeki güçlü akıntıya kapılarak sürüklendi. Botta bulunan personellerden üçü kurtarılırken, bir AFAD personelinin yaşamını yitirdiği öğrenildi.

KAYIP KİŞİNİN DE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Öte yandan sürdürülen arama çalışmaları sonucunda kayıp olarak aranan Volkan Civelekoğlu'nun da cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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