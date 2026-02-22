Resul Emrah Şahan'dan Emin Alper'e Teşekkür

Tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Berlinale’deki ödül konuşmasında yönetmen Emin Alper’e teşekkür ederek "Sessiz değiliz, yalnız değiliz" dedi.

Resul Emrah Şahan'dan Emin Alper'e Teşekkür
Tutuklandıktan sonra görevinden uzaklaştırılan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Berlinale'deki konuşması nedeniyle yönetmen Emin Alper'e teşekkür etti.

Emin Alper'in konuşmasını X hesabından videolu paylaşan Şahan, "Sessiz değiliz. Yalnız değiliz. Tebrikler Emin Alper, teşekkürler" ifadelerini kullandı.

EMİN ALPER NE DEMİŞTİ?

Son filmi "Kurtuluş" ile 76. Berlin Film Festivali’nin (Berlinale) Ana Yarışma bölümünde Gümüş Ayı Jüri Büyük Ödülü'nü kazanan Emin Alper, ödül konuşmasının son bölümünde, "Dört yıldır hapiste olan arkadaşım Çiğdem. Tayfun, Can ve Mine. Sekiz yıldır hapiste olan Osman Kavala. Dokuz yıldır hapiste olan Selahattin Demirtaş. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer tüm belediye başkanları. Ve onlara oy veren milyonlarca insan. Yalnız değilsiniz. Yalnız kalmayacaksınız. Yalnız kalmayacağız” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

