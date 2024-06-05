Resmi Gazete'de yayımlandı: RTÜK dijital gelirlere odaklandı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar ve internet platform işletmecileri bir yıllık net satışlarının yüzde bir buçuğunu RTÜK'e ödeyecek.

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Resmi Gazete'de yayımlandı: RTÜK dijital gelirlere odaklandı

Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun Uydu Yayın ve Kablolu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de; Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun Uydu Yayın ve Kablolu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikleri yayımlandı.

Yönetmeliklerle birlikte; yayın hizmetlerini koşullu erişim yoluyla sağlayan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar ve internet platform işletmecileri yıllık net satışlarının yüzde bir buçuğunu izleyen yılın Temmuz ayı sonuna kadar RTÜK'e ödeyecek.

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Kaynak: ANKA

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