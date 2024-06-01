RTÜK'ten beş yıldızlı otelde konferans: Milyonlar harcandı

RTÜK, 29 Mayıs'ta beş yıldızlı otelde düzenlediği bir günlük konferans için milyonlar harcadı.

RTÜK'ten beş yıldızlı otelde konferans: Milyonlar harcandı

RTÜK'ün 29 Mayıs'ta Ankara'da düzenlediği tek günlük bir konferans için 1,9 milyon liralık harcama yaptığı ortaya çıktı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK), “Türkiye Yüzyılında Dijital Yayıncılık” konferansını Ankara’da bulunan bir beş yıldızlı otelde gerçekleştirdi. Yalnızca bir gün süren konferans için RTÜK’ün kasasından 2 milyon TL’ye yakın para çıktığı öğrenildi.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre konferansın organizasyon hizmetinin alımı için 15 Mayıs 2024 tarihinde ihale açıldı. Pazarlık yöntemiyle gerçekleştirilen ihale için üç şirketten teklif alındı. Toplam 2 milyon 61 bin TL yaklaşık maliyet hesabı çıkarılan ihale, 1 milyon 901 bin 300 TL’ye sonuçlandı.

RTÜK ile ihaleyi alan Anka Kongre Turizm isimli şirket arasında, tasarruf genelgesinin yürürlükteki 10’uncu günü olan 27 Mayıs’ta sözleşme imzalandı. Konferans ise genelgeden 12 gün sonra, Ankara Yenimahalle’de yer alan bir beş yıldızlı otelde düzenlendi. Konferansa, AKP Milletvekili Harun Mertoğlu’nun sanı sıra çok sayıda AKP'li isim de katıldı.

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