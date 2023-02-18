Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan'dan gece yarısı kritik atamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısı ilan edildi. Buna göre Dışişleri Bakanlığı Bakan yardımcılığına 2 isim atandı.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan'dan gece yarısı kritik atamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı.

Türkiye'nin İspanya Büyükelçisi Burak Akçapar ve Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Mehmet Kemal Bozay, Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görevlendirildi. 

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı ise Türkiye'nin Avrupa Birliği Daimi Temsilciliğine atandı.

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