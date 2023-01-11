Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan'dan gece yarısı dikkat çeken atamalar

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi rektörlüklerine atama gerçekleştirildi. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı'na, AFAD ve Göç İdaresi'ne de atamalar yapıldı.

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Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan'dan gece yarısı dikkat çeken atamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 üniversiteye rektör atadı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Gülfettin Çelik, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Mersin Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Erol Yaşar atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NA ATAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Milli Eğitim Bakanlığı'nda açık bulunan Talim ve Terbiye Kurulu üyeliğine Fatih Kıratlı atanırken, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Ömer İnan ise görevinden alındı.

AFAD VE GÖÇ İDARESİNE ATAMA

AFAD'da açık bulunan Başkan Yardımcılığı'na Mülkiye Müfettişi Uğur Sezer, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü'ne Orhan Tatar, Afetlere Müdahale Genel Müdürlüğü'ne İsmail Palakoğlu, Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürlüğü'ne Ahmet Nehar Poçan, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne Mustafa Havan, Rehberlik ve Denetim Başkanlığı'na ise Mülkiye Müfettişi Önder Bozkurt atandı.

Göç İdaresi Başkanlığı'nda açık bulunan Başkan Yardımcılığı'na Mehmet Hamdi Özçelik'in ataması gerçekleştirilirken, Adli Tıp Kurumu 8. Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp üyeliğine ise İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yalçın Büyük görevlendirildi.

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