Soylu: Taksim saldırısının organizatörü Hassan'ın kaçışına yardım eden kişi Bulgaristan'da yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını planlayan Bilal Hassan'ın kaçışına yardım eden kişinin Bulgaristan'da yakalanıp Türkiye'ye teslim edildiğini açıkladı.

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Soylu: Taksim saldırısının organizatörü Hassan'ın kaçışına yardım eden kişi Bulgaristan'da yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu.

''BULGARİSTAN'DA YAKALANDI''

Soylu, 13 Kasım Pazar günü İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen hain saldırıya ilişkin "Taksim İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyı planlayan Bilal Hassan'ın kaçışına yardım eden kişi Bulgaristan'da yakalandıktan sonra Türkiye'ye teslim edildi" ifadelerini kullandı.

"ARALIK AYINDA 11 TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRDİK"

Kış aylarında eskiden operasyon yapılmadığını dile getiren Soylu ayrıca "Türkiye'nin dağlarında Aralık Ocak Şubat aylarında eskiden operasyon yapmak adet değildi. Biz Aralık ayında 11 terörist etkisiz hale getirdik, 2 terörist teslim oldu." dedi.

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