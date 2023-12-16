Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan'dan gece yarısı çok sayıda atama ve görevden alma!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Şemseddin Yalçın'ı görevden alırken, MSB'ye 33 asker görevlendirildi.

Adli Tıp Kurumu Dördüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu Nöroloji Üyeliğine Doç. Dr. Nihan Hande Akçakaya, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine İsmail Bülbül, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulu üyeliğine Muhammet Faruk Aykut atandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Şemseddin Yalçın görevden alındı.

Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcıları Metin Nicancı, Sedat İçel ve Ahmet Yener vergi başmüfettişliğine getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'na 22 albay, 4 yarbay, 7 binbaşı olmak üzere 33 asker başmüfettiş ve müfettiş olarak atandı.