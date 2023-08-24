Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan'dan gece yarısı atama kararları

Vali yardımcıları ve kaymakamlar, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarında generaller ve albaylar...

Atama kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile vali yardımcısı, kaymakam, bakanlık merkez teşkilatında görevli olanlar ile hukuk müşavirlerinin yeni görev yerleri belirlendi.

255 kaymakamın ataması gerçekleştirildi. Ankara'da 6 vali yardımcısı ve 9 kaymakam, İstanbul'da 6 vali yardımcısı ve 14 kaymakam, İzmir'de 5 vali yardımcısı ve 5 kaymakamın ataması yapıldı.

42 İLİN JANDARMA KOMUTANLARI DEĞİŞTİ, 13 GENERAL VE ALBAY TERFİ ETTİRİLDİ

Öte yandan Jandarma Genel Komutanlığı'nda 2 tuğgeneral tümgeneralliğe, 11 albay tuğgeneralliğe terfi ettirildi.

72 general ve albay ise yeni görev yerlerine atandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığına Tümgeneral Recep Yalçınkaya, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Adana'nın İl Jandarma Komutanlığına Tümgeneral Coşkun Sel, Trabzon'un İl Jandarma Komutanlığına Tuğgeneral Mustafa Erdem getirildi.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'na Tümgeneral Şakir Uslu atandı.

Deprem bölgesinde 7 ilin jandarma komutanları da değişti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda da 1 albay tuğamiralliğe terfi ettirildi ve yeni görevine ataması yapıldı.

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