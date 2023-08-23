Bayraktar: Herhalde fiyatın yeterli olmadığını bildikleri için Cumhurbaşkanımıza açıklatmak istemediler

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, mısır taban fiyatlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmamasına ilişkin, “Herhalde tahmin ederim yeterli fiyat olmadığını bildikleri için Sayın Cumhurbaşkanımıza açıklatmak istemediler. Tahminimi söylüyorum tabii. Yeterli fiyat olmadığının onlarda farkında herhalde" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugün Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar’ı ziyaret etti. TZOB genel merkezinde yapılan görüşmeye Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Ebubekir Gizligider'in yanı sıra dokuz bölgenin ziraat odası başkanı katıldı. Yaklaşık 2 buçuk saat süren toplantının ardından Şemsi bayraktar görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

Bayraktar Cumhurbaşkanı Yılmaz ile görüşmelerinde üreticilerin maliyet sorunlarını dile getirdiklerini söyledi. Bayraktar, "Dışa bağlı üretim yaptığımız ifade ettik. Mazotu, gübreyi, ilacı dışarıdan alıyoruz. Dışarıya bağlı olduğumuz için bu ürünlerin fiyatları arttıkça üreticilerimizin de maliyetleri artıyor. Üreticilerimiz para kazanamadığı zaman da borçlanmak zorunda kalıyor" dedi.

'BAŞKANIM BU FİYAT ŞAKA MI DİYORLAR'

Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından dün açıklanan mısır taban fiyatlarıyla ilgili de değerlendirme yapan Bayraktar, şunları söyledi:

"Geçen sene 5 bin 700 lira olarak açıklanan fiyat bu sene 6 bin TL olarak açıklandı. Yüzde 5 civarında bir artış var. Bölgelerden ziraat odaları başkanlarımız ve çiftçilerimiz bizi arıyor. 'Başkanım bu fiyat şaka mı?' diyorlar. Bu senenin altı ayında 1,5 milyon ton mısır ithal ettik ve belki ithalatımız devam edecek. İhtiyacımızın tamamını üretimden kazanamıyoruz. Üreticimizi bu sene destekleyemezsek seneye mısır üretiminden kaçacaktır. Bunları anlattık. Mısırla alakalı üreticilerimizi rahatlatma adında bu kararın revize edilmesi gerektiğini ifade ettik. Maliyetlerimizin yüzde 45- 50 civarında arttığı bir yerde, fiyatların yüzde 5 civarında arttırılması kabul edilebilir değildir. Bu fiyatların revize edilmesi gerekir.”

'ONLAR DA YETERLİ FİYAT OLMADIĞININ FARKINDA'

Bayraktar açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı. ANKA'nın "Mısır fiyatlarını neden Cumhurbaşkanı açıklamadı?" sorusu üzerine Bayraktar, "Onu bilemiyorum. Herhalde tahmin ederim yeterli fiyat olmadığını bildikleri için Sayın Cumhurbaşkanımıza açıklatmak istemediler. Tahminimi söylüyorum tabii. Yeterli fiyat olmadığının onlarda farkında herhalde" dedi.