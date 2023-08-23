Doğubayazıt'ta 4.1 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan edinilen bilgiye göre, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 5.03 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi.

Doğubayazıt'ta 4.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, 21.22'de merkez üssü Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin yaklaşık 5.03 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi.

Etiketler
Deprem
Engin Dinç'in göreve geldiği Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde yeni atamalar Engin Dinç'in göreve geldiği Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde yeni atamalar
10 dakikada pas parlak sonuç! Ovalamadan kararmış tencereyi temizleme tekniği 10 dakikada pas parlak sonuç! Ovalamadan kararmış tencereyi temizleme tekniği
Bayraktar: Herhalde fiyatın yeterli olmadığını bildikleri için Cumhurbaşkanımıza açıklatmak istemediler Bayraktar: Fiyatın yeterli olmadığını bildikleri için Cumhurbaşkanımıza açıklatmak istemediler
İşkolik 4 Burç: Dünya Yanarken Bile Çalışmaktan Vazgeçmeyenler İşkolik 4 Burç: Dünya Yanarken Bile Çalışmaktan Vazgeçmeyenler
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji 35 ili uyardı: Sıcaklar daha da artacak, termometreler patlayacak! Meteoroloji 35 ili uyardı: Sıcaklar daha da artacak, termometreler patlayacak!
Fatih Altaylı 'önemli isimlerle konuştum' dedi: En iyi yatırım aracı olmaya devam edecek gibi duruyor 'En iyi yatırım aracı olmaya devam edecek gibi duruyor'
Bakan Işıkhan rakam verdi: Memur için zam oranı belli oldu! Bakan Işıkhan rakam verdi: Memur için zam oranı belli oldu!
Deniz Zeyrek: Duyunca çok öfkelendim, çok ayıpladım Deniz Zeyrek: Duyunca çok öfkelendim, çok ayıpladım
İslam Memiş gram altın için tarih ve rakam verdi: Fırsat kollayanlar iyi değerlendirsin İslam Memiş gram altın için tarih ve rakam verdi