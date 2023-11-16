Ravza Kavakçı kararı beğenmedi, hakim hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) aldığı eğitim yardımıyla ABD’de okumasıyla gündeme gelen Ravza Kavakçı Kan’ın açtığı davada istediği kararı vermeyen hakime soruşturma açıldığı öne sürüldü.

Yeniçağ’dan Tolga Şahin’in yazısına göre, Ravza Kavakçı, kendisine hakaret edildiği iddiasıyla Asliye Ceza Mahkemesi’ne dava açtı. Şahin, yazısında olayı şöyle anlattı:

“Anadolu Adliyesi’nde 21 yıllık Asliye Ceza Mahkemesi hakiminin önüne Ravza Kavakçı Han’a hakaret edildiğine yönelik iki dosya geliyor!

Dosya’da sanıkların Kavakçı’ya sosyal medya hesabı üzerinden hakaret ettiği iddia ediliyor!

Birinde sanık, “AKP’li vekilin İBB’den maaş aldığı ortaya çıktı. AKP İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı’nın halen İBB iştiraki olan Metro Tur A.Ş kadrosunda yer aldığı görülüyor” şeklindeki paylaşımın altına “K…..” yazdığı öne sürülüyor.

Diğer bir dava dosyasında ise, Kavakçı’ya yönelik sanığın “Vahha.. İslam.., sahte...” diyerek hakaret suçu işlediği iddia ediliyor.

Sanıklar paylaşım yaptıklarını reddediyor!

Hakim de, sosyal medya hesaplarının başkaları tarafından ele geçirilebileceği, kötü niyetle suç oluşturacak siyasi beyanlarda bulunmanın zaman zaman rastlanan durumlardan olduğuna, telefon veya bilgisayarın fiziken incelenmesi suretiyle paylaşımı kişinin yapıp yapmadığının tespit edilemeyeceğini belirterek sanıklar hakkında beraat kararı veriyor!

Sonra ne oluyor dersiniz?

Hemen HSK devreye giriyor ve hakimin savunmasını istiyor!

Diyorlar ki kararınızda “emniyetin hazırladığı açık kaynak araştırma raporunda ise, paylaşımı yapan profilin şahsa ait olduğu tespit ediliyor” ancak siz bunu dikkate almadınız!

Diyorlar ki, tarafsızlık ilkesiyle bağdaşmayan bir tutum sergilediniz!

HSK, Ravza Kavakçı aleyhinde karar veren hakimden savunmasını talep ediyor!

Hakim, hakaret ettiklerine kanaat getiremediğini belirtiyor!

Hakim ayrıca emniyetin hazırladığı raporun ise, beyanın sanık tarafından yazıldığının doğruluk teyidinin yapılmadığını belirtiyor!

Ayrıca açık kaynak raporuna rağmen kişinin telefonunun ele geçirilme ihtimalinin bulunduğuna dikkat çekiyor!

Son olarak hakim, Kavakçı’yla ilgili daha önce baktığını pek çok davada mahkumiyet kararları da verdiğini belirtiyor.”

BAŞKA BİR HAKİME DAHA SORUŞTURMA AÇILMIŞ

Şahin, yazısında ayrıca Ravza Kavakçı Kan’ın açtığı davada, aleyhte karar veren başka bir hakimin hakkında daha soruşturma başlatıldığını belirtti.