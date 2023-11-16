Dilan-Engin Polat'a kötü haber: Avukatları itirafçı olmak için başvurdu

Kara para aklama suçuyla tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilan Polat ve Engin Polat çifti davasında Polatların avukatları, kilit ismi Ahmet Gün, etkin pişmanlık yasasından yararlanmak istediğini belirtti.

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Dilan-Engin Polat'a kötü haber: Avukatları itirafçı olmak için başvurdu

Sosyal medyada çıkan iddialar sonrası "kara para aklamak", "vergi kaçırmak" ve "örgüt kurmak"la suçlanan Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı.

AVUKATLARI İTİRAFÇI OLDU

Polat çiftiyle birlikte tutuklu olan isimlerden avukat Ahmet Gün, savcıya bugün ifade verdi.

Gazeteci Murat Ağırel, Twitter hesabından Ahmet Gün'ün etkin pişmanlık yasasından yararlanmak istediğini paylaştı.

NE OLMUŞTU?

Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu ve Polat ailesinin bir çok üyesinin de aralarında bulunduğu toplamda 14 şüpheli, 5 Kasım günü “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma”, “vergi usul kanununa muhalefet”, “mal varlığı değerlerinin meşru kaynağını gizlemek”, “Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık etme” gibi suçlardan tutuklanarak İstanbul Silivri’de bulunan Marmara Cezaevi’ne gönderilmişti.

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