Kocaeli'de 12 işçi kimyasal maddeden zehirlendi: İnceleme başlatıldı

Kocaeli'de bir kargo şirketinde koliden sızan kimyasal maddeden zehirlendiği şüphesiyle 12 işçi hastanelere kaldırıldı.

Kocaeli'de 12 işçi kimyasal maddeden zehirlendi: İnceleme başlatıldı

Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki bir kargo dağıtım merkezinde içinde kimyasal madde bulunan kolide yaşanan sızıntı sonrası zehirlenme şüphesiyle 12 işçi hastanelere kaldırıldı.

Piri Reis Mahallesi Ulubey Sokak'taki bir kargo şirketinin dağıtım merkezinde çalışanlar, gözlerinde yanma hissi ve kesif koku oluşmasının ardından şüphelendikleri kolileri dışarı taşıdı. Bu sırada içinde kimyasal "benzoil klorür" maddesi bulunduğu öğrenilen kolilerden sızma yaşandı.

İşyerindeki 12 kişinin rahatsızlanması üzerine 112 Acil Servis, AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerine haber verildi.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda ekip, olay yerinde kurulan karantina çadırında kimyasal maddeyle temas eden ve etkilenen kişilere müdahale etti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Dezenfekte çalışmasıyla kimyasaldan arındırılan çalışanlar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kocaeli Valiliği olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

İmamoğlu'ndan Yeni Şafak'ın 'Kılıçdaroğlu' haberine sert tepki: 'Böyle bir şey söylediğini düşünebilir misiniz? Bizim aramızı bozamazlar' 'Bizim aramızı bozamazlar'
Muzun pek bilinmeyen kullanım alanları! Sadece yemek için kullanıyorduk Muzun pek bilinmeyen kullanım alanları! Sadece yemek için kullanıyorduk
Evde börekçilerin yaptığı gibi lezzetli su böreğinin hazırlanışı! Asla dağılma olmuyor Evde börekçilerin yaptığı gibi lezzetli su böreğinin hazırlanışı! Asla dağılma olmuyor
AKP’li Belediyenin kaldırım ihalesi AKP’li başkana gitti! Osman Gülmez ihalelerle 'güldü' AKP’li Belediyenin kaldırım ihalesi AKP’li başkana gitti!
ÇOK OKUNANLAR
CHP kurultayının ardından ilk anket: İşte değişimden memnun olduğunu söyleyenlerin oranı CHP kurultayının ardından ilk anket: İşte değişimden memnun olduğunu söyleyenlerin oranı
AKP'den İstanbul anketi: Tüm ilçeler analiz edildi, öne çıkan isimler belli oldu! AKP'den İstanbul anketi: Tüm ilçeler analiz edildi, öne çıkan isimler belli oldu!
2024 yılı resmi tatil günleri belli oldu: Kaç gün tatil var? 2024 yılı resmi tatil günleri belli oldu: Kaç gün tatil var?
Kar ve sağanak alarmı verildi: Kışlıklarınızı hazırlayın! Kar ve sağanak alarmı verildi: Kışlıklarınızı hazırlayın!
Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, borsada yatırım tavsiyesini açıkladı: Aklınızda olsun! Yeşilada, borsada yatırım tavsiyesini açıkladı