Rasim Ozan Kütahyalı'nın Kendisine Polis Süsü Vererek Attığı İddia Edilen Mesajlar Ortaya Çıktı!

Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın boşanmasının ardından yankılar devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda anlaşmalı olarak boşanan ünlü çiftten Nagehan Alçı, Kütahyalı'dan ağır psikolojik, fiziksel ve ekonomik şiddet gördüğünü itiraf etmişti. Nagehan Alçı, şimdi de eski kocası Rasim Ozan Kütahyalı’nın profil fotoğrafını polis logosu yaparak, insanlara “polismiş” gibi mesaj attığını ve kendisini şikayet ettiğini iddia etti.

MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI

B Yüzü’nün ulaştığı dilekçede, Rasim Ozan Kütahyalı'nın attığı iddia edilen mesajlar paylaşıldı. Rasim Ozan Kütahyalı'nın attığı iddia edilen o mesajlarda Nagehan Alçı için oldukça suçlayıcı ifadeler kullandığı görülüyor.

“NAGEHAN VATAN HAİNİ”

Mesajlarda Nagehan Alçı vatan hainliği ile suçlanırken, Yunan istihbaratçıyla aşk yaşadığı belirtilip, "Yunan ajanla birlikte yaşıyorlar, evlilik boyutunda çok ciddi ilişkileri var" ifadeleri yer alıyor.