Gazeteci Hayko Bağdat'a Hapis Cezası

Gazeteci Hayko Bağdat'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iddiasıyla yargılandığı davada karar açıklandı. Bağdat, iki ayrı suçlamadan beraat ederken, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasından 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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Gazeteci Hayko Bağdat'a Hapis Cezası

Gazeteci Hayko Bağdat'ın AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı.

Bağdat, "kamu görevlisine hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçlarından beraat ederken "Cumhurbaşkanına hakaret" ettiği iddiasıyla 1 yıl 2 ay 17 gün hapse mahkum edildi. Ceza ertelendi.

İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya yurt dışında ikamet eden Hayko Bağdat katılmadı. Duruşmada, taraf avukatları hazır bulundu.

İKİ AYRI SUÇLAMADAN BERAAT ETTİ

Savcı, Hayko Bağdat'ın 2017 yılında http://ozguruz.org sitesinde yayımlanan yazısı ile 2014, 2018, 2019 yıllarında yaptığı sosyal medya paylaşımlarında "cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine hakaret" suçunu işlediğini iddia ederek ceza talep etti.

Bağdat'ın farklı yıllardaki sosyal medya paylaşımlarında yer alan ifadelerinde suçun yasal unsurlarının oluşmadığını belirten savcı, Bağdat hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan beraat kararı verilmesini talep etti.

Mahkeme de suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle Hayko Bağdat'ın "kamu görevlisine hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçlarından beraatine karar verdi.

Bağdat'a 24 Temmuz 2019 tarihindeki paylaşımı nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasından ise 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası veren mahkeme, cezayı erteledi.

Kaynak: ANKA

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