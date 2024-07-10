İmamoğlu’nun Gönlündeki İsim: TFF Seçiminde Onu Destekleyecek

Türkiye Futbol Federasyonu’nda, 18 Temmuz tarihinde başkanlık seçimi yapılacak. Seçimde mevcut TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ve eski Trabzonspor başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yarışacak.

Bir dönem Trabzonspor yönetiminde yer alan, spora olan ilgisi herkesin malumunda olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, TFF seçiminde desteklediği ismin kim olduğu belli oldu.

Oda TV’nin iddiasına göre, Servet Yardımcı'yı destekleyeceği belirtiliyor. İmamoğlu’nun bu doğrultuda kendisi ile yakın ilişkileri bulunan 43 delegeyi Servet Yardımcı’yı desteklemesi için teşvik ettiği öne sürüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da mevcut başkan Büyükekşi yönüne taraf tutacağı da aktarıldı.