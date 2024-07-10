Nagehan Alçı'nın İddiaları Sonrası Rasim Ozan Kütahyalı'dan İlk Açıklama

Nagehan Alçı'nın boşandığı eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı'dan psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğünü iddia ettiği açıklamaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Gerçek Gündem'e konuşan Rasim Ozan Kütahyalı, "Kafamı kesseler Nagehan aleyhinde konuşmam" dedi.

Seyhan Avşar Seyhan Avşar
Son Güncelleme:
Nagehan Alçı'nın İddiaları Sonrası Rasim Ozan Kütahyalı'dan İlk Açıklama

Gazeteciler Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın tartışmalı boşanmaları sonrası Alçı'nın son açıklamaları gündem oldu. Rasim Ozan Kütahyalı'nın "Sen beceriksizsin, aptalsın, geri zekalısın" diyerek kendisine hakaret ettiğini belirten Alçı, ortak hesaplarının boşaltıldığını söylemişti.

Alçı, yaşadıklarını şöyle anlatmıştı:

"Ben kaç gece Rasim'in öfkesi yani dinmiyor elimde bıçakla salonda bana bir şey yapmasın diye beklediğimi biliyorum ya o bağırıyor, kapıları çarpıyor çocuklar uyanmasın diye aşağıdan sakinleştirmeye çalışıyorum. Korkudan uyuyamadığımı biliyorum.

Rasim hukuk tanımaz. Nafaka ödemiyor. Hacize koyuyorsun, Rasim haciz falan da takmıyor. Herkese borçlu, herkesle davalık. Her şeyi aldı. Bir gün bana kızdığı için çocukları televizyonun karşısına oturtturmuş. Benim kötü göründüğüm bir yayını açıp, 'Çocuklar, anneniz bu kadar çirkin ve şişmandı. Annenizi ben benim sayemde var oldu' demiş."

RASİM OZAN'DAN İLK CEVAP

Alçı'nın gündem olan açıklamaları sonrası Rasim Ozan Kütahyalı, Gerçek Gündem'e konuştu.

"Nagehan beni kurşun yağmuruna bile tutsa iki çocuğumun annesi aleyhine tek kelime etmem" diyen Kütahyalı, Alçı'nın açıklamalarından sonra sürekli arandığını söyledi.

Kütahyalı, şöyle konuştu:

"Kafamı kesseler Nagehan aleyhinde konuşmam. Prensip kararım bu. İki çocuğumuz var, şu an benim yanımdalar. Birlikte çok güzel vakit geçiriyoruz. Ben bu mesuliyetsizliği onlara karşı yapamam. Onlar artık 11 yaşında oldu her şeyi okuyabiliyorlar, izleyebiliyorlar."

Nagehan Alçı'dan Rasim Ozan Kütahyalı Hakkında Bomba İddialar: Elimde Bıçakla BekledimNagehan Alçı'dan Rasim Ozan Kütahyalı Hakkında Bomba İddialar: Elimde Bıçakla BekledimGüncel

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Nagehan Alçı Rasim Ozan Kütahyalı
Son Güncelleme:
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Hırsızlık Skandalı: Ünlü Havayolu Şirketinin Çalışanları Bavulları Açıp Çaldı Ünlü Havayolu Şirketinin Çalışanları Bavulları Açıp Çaldı
Sakarya Sahillerinde Denize Girişler Yasaklandı Sakarya Sahillerinde Denize Girişler Yasaklandı
ATV'den Beklenmedik Hamle... NOW ve Show TV'nin Peşindeki İsimle Anlaştılar ATV'den Beklenmedik Hamle... NOW ve Show TV'nin Peşindeki İsimle Anlaştılar
Kanal 7'nin En Çok İzlenen Dizisinde Beklenmedik Karar! Seyirciler Ayaklandı Kanal 7'nin En Çok İzlenen Dizisinde Beklenmedik Karar! Seyirciler Ayaklandı
ÇOK OKUNANLAR
Evinizdeki Antika Sarı Fincan Takımları Artık Bir Servet Değerinde Evinizdeki Antika Sarı Fincan Takımları Artık Bir Servet Değerinde
Murat Kurum'un İlk İşi O İsmi Görevden Almak Oldu Murat Kurum'un İlk İşi Bu Oldu
AKP'nin Emekli Maaşı Sıkıntısı: 'İşin İçinden Çıkamıyoruz' AKP'nin Emekli Maaşı Sıkıntısı
Canlı Yayında İpler Gerildi: Buket Aydın Stüdyoyu Terk Etti Buket Aydın, Şaban Sevinç'in Özrünü Kabul Etmedi
Demir Parmaklıkların Ardından... Tayfun Kahraman'dan 'Normalleşme' Mesajı Tayfun Kahraman'dan 'Normalleşme' Mesajı